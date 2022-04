Energiewende : Ökostrom-Verband fordert von Schwesig mehr Einsatz

Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) Mecklenburg-Vorpommern fordert die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach dem Beschluss des Bundeskabinetts zum sogenannten Osterpaket dazu auf, den Ausbau der Erneuerbaren Energien zur Chefinnensache zu machen. „Damit kann sie einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche Energieversorgung in Deutschland leisten und auch die schnellere Unabhängigkeit von russischen Energieimporten erreichen. Dies wäre eine glaubwürdige Richtungsänderung“, sagte Johann-Georg Jaeger, Vorsitzender des LEE.

Zuvor hatte das Kabinett in Berlin den Vorhabenkatalog von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) beschlossen. Mit dem Paket will der Politiker die Energiewende in Deutschland beschleunigen und die Erneuerbaren massiv ausbauen, darüber berät nun der Bundestag. Noch nicht Teil der angedachten Maßnahmen ist das Ziel, zwei Prozent der ...

