Seenotretter : „Ocean Viking“ rettet Dutzende Migranten im Mittelmeer

Die „Ocean Viking“ ist erst seit wenigen Tagen im zentralen Mittelmeer unterwegs, doch an Bord befinden sich bereits etwa 130 Gerettete.

Zarzis | Die Seenotretter der privaten Organisation SOS Mediterranee haben bei weiteren Einsätzen rund 90 Bootsmigranten im zentralen Mittelmeer in Sicherheit gebracht. In einer vierten Rettung nahm die Crew der „Ocean Viking“ knapp 70 Menschen auf, wie die Organisation am Sonntag mitteilte. Darunter seien 20 unbegleitete Minderjährige gewesen. Bereits 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.