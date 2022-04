Düsseldorfer Oberbürgermeister : OB Stephan Keller trifft Prinz Harry in Den Haag

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (SPD) hat bei den Invictus Games in Den Haag Prinz Harry getroffen - den Begründer des Sportwettbewerbs für verwundete Soldaten. Der Kommunalpolitiker traf den Duke of Sussex am Donnerstagabend bei einem Empfang in der deutschen Botschaft. 2023 finden die Wettkämpfe für im Einsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten in Düsseldorf statt.

Keller besuchte die Spiele in der Haupt...

