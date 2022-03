Krieg gegen die Ukraine : Nur weg von Putin: Flüssiggas ist gut, erneuerbare Energie besser

Nur weg von Kriegstreiber Wladimir Putin: Die EU will so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden. Flüssiggas aus den USA wird dabei helfen. Das ist gut so, doch ist es damit noch lange nicht getan.

Nun macht Joe Biden den Mega-Deal, den schon Donald Trump so gerne eingefädelt hätte: Europa kauft künftig große Mengen Flüssiggas in den USA. Die umstrittene Abhängigkeit von Russland wird damit nicht sofort beseitigt, aber es gibt eine Perspektive dafür. Erste gute Nachrichten in dieser Angelegenheit verbreitet auch Wirtschaftsminister Robert Habeck,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.