Rechtsstaatlichkeit : NRW-Verfassungsschutzgesetz nach Urteil auf dem Prüfstand

Nach der Einstufung des bayerischen Verfassungsschutzgesetzes als teilweise grundgesetzwidrig muss möglicherweise auch das entsprechende Gesetz in Nordrhein-Westfalen geändert werden. „Nach dem ersten Eindruck zeichnet sich ab, dass auch in NRW einzelne Regelungen auf den Prüfstand müssen“, teilte der Verfassungsschutz am Dienstag auf dpa-Anfrage mit.

Der Landesverfassungsschutz werde das a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.