Polizeieinsatz : NRW verbietet „Islamischer Kulturverein Nuralislam”

Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen hat den Verein „Islamischer Kulturverein Nuralislam“ verboten. Das sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Der Verein richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung, heißt es in der Bekanntmachung des Landes NRW im Bundesanzeiger. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will sich am Vormittag zu dem Verbot und damit in Zusammenhang stehenden Durchsuchungen äußern.

Nach Angaben der Polizei Dortmund hat es am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz an einer Moschee und an Wohnungen von Funktionären des Vereins gegeben. Es gehe dabei darum, das Vermögen des Vereins zu beschlagnahmen und Datenträger sicherzustellen, sagte eine Sprecherin der Dortmunder Polizei. „Bild” hatte online über den Polizeieinsatz berichtet....

