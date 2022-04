Russischer Angriffskrieg : NRW-Innenminister: Polizei soll bei Z-Symbol einschreiten

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen soll nach Angaben von Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Verwendung des sogenannten Z-Symbols, das als Zeichen der Zustimmung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gilt, einschreiten. Die Behörden seien angewiesen worden, sich so zu verhalten, sagte Reul am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es werde Anzeige erstattet, entsprechende Symbole würden eingezogen und auch Wände übermalt, erläuterte Reul das Vorgehen. Es gehe darum, den Beamten Handlungssicherheit zu geben.

Nach Angaben des NRW-Innenministeriums sind im Zeitraum vom 24. Februar bis zum 28. März in den Systemen der NRW-Polizei 22 Ermittlungsvorgänge erfasst worden, die das Z-Symbol als Zeichen der Solidarität mit Russlands Krieg in der Ukraine zum Inhalt hatten. Acht davon entfielen demnach auf eine Tatserie in Rheine am 26. März. Es seien über 100 Sachbes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.