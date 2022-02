Politik : Novavax-Impfungen in Schleswig-Holstein vor dem Einsatz

In Schleswig-Holstein gibt es wahrscheinlich schon am Wochenende eine Alternative zu den bisher eingesetzten Impfstoffen. Erhalten sollen Novavax aber zunächst nur bestimmte Gruppen.

Corona-Impfungen mit dem neuen Impfstoff Novavax sollen in Schleswig-Holstein von Samstag an möglich sein. Voraussetzung sei, dass Novavax rechtzeitig geliefert werde, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Dienstag mit. Geplant seien zunächst „open-house“-Impfangebote in den Impfstellen des Landes. Später sind dann auch Termine buchbar - von ...

