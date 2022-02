Politik : Novavax-Impfdosen in NRW eingetroffen

In Nordrhein-Westfalen ist am Freitag die erste Lieferung von 309.000 Dosen des neuen Novavax-Impfstoffs eingetroffen. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf dpa-Anfrage. Kreise und kreisfreie Städte vergeben teilweise ab dem heutigen Freitag schon Termine und wollen am Wochenende mit dem Impfen des neuen Wirkstoffs beginnen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hofft, mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax nun auch Impfskeptiker erreichen zu können. Er basiert auf einem klassischeren Verfahren als mRNA-Impfstoffe. Ab dem morgigen Samstag soll die Hälfte der vom Bund nach NRW gelieferten Menge an die Kreise und kreisfreien Städte geliefert werden, die andere ...

