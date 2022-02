Politik : Nordrhein-Westfalens Corona-Inzidenz sinkt auf 1076,5

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Die Pandemie-Kennziffer lag am Montagmorgen bei 1076,5, wie das Robert Koch-Institut auf seiner Webseite angab. Am Sonntag hatte der Wert noch 1087,3 betragen und am Montag vor einer Woche 1249,9. Zuletzt meldeten Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter 9123 Corona-Fälle binnen 24 Stunden, sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Corona kamen hinzu.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten die Kreise Mettmann mit einer Inzidenz von 1775,3 und Minden-Lübbecke mit 1762,3. Die niedrigsten Werte in dem Bundesland hatten die Ruhrgebietsstädte Oberhausen (607,0), Duisburg (621,1) und Mülheim an der Ruhr (634,2). Die Hospitalisierungsinzidenz gab das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Montagmorgen mit 6,32...

