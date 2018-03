Annäherung beider Länder : Nordkoreas Machthaber trifft Sondergesandte Südkoreas

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat erstmals seit seiner Machtübernahme Ende 2011 hochrangige Vertreter Südkoreas getroffen.

von dpa

05. März 2018, 12:33 Uhr

Nach ihrer Ankunft in Pjöngjang sei die Delegation von Sondergesandten des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In von Kim empfangen worden, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.

Kim gebe für den nationalen Sicherheitsberater und Delegationschef Chung Eui Yong sowie die anderen Emissäre ein Abendessen. Moon hatte zuvor die Delegation nach Nordkorea entsandt, um über die weitere Annäherung beider Länder zu verhandeln und Gespräche zwischen der kommunistischen Regierung in Pjöngjang und den USA über das nordkoreanische Atomprogramm zu ermöglichen.

Mit der Entsendung der speziellen Emissäre erwidert Moon den Besuch der Schwester Kims, Kim Yo Jong, im Februar in Südkorea. Die einflussreiche Schwester hatte als Sondergesandte ihres Bruders zur Eröffngsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang eine Einladung an Moon nach Pjöngjang übermittelt. Moon hatte aber zunächst zurückhaltend reagiert. Moon muss sich mit dem Verbündeten USA abstimmen, die gegen Nordkorea einen Kurs des «maximalen Drucks» steuern, um die international isolierte Führung zur Aufgabe ihres Atomprogramms zu bewegen.