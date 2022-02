Konflikte : Nordkoreanische Raketentests beschäftigen UN-Sicherheitsrat

Dieses Jahr hat Nordkorea bereits mehr als ein halbes Dutzend Raketentests unternommen - der jüngste weckt nun auch das Interesse des UN-Sicherheitsrats in New York.

Nach den nordkoreanischen Raketentests wird sich der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag erneut mit dem abgeschotteten Land beschäftigen. Die USA fragten das Treffen hinter verschlossenen Türen an, wie Diplomaten in New York mitteilten. Nordkorea hat am Montag den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt, die auch die US...

