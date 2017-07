Nach Raketentest : Nordkorea-Krise: USA und Südkorea demonstrieren Stärke

vergrößern 1 von 7 Foto: - 1 von 7













Nach dem ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA militärische Stärke demonstriert. Als Warnung an den Machthaber Kim Jong Un hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas am Mittwoch eine gemeinsame Raketenübung ab.

Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York kündigte US-Botschafterin Nikki Haley zudem eine Resolution mit «schärferen internationalen Antworten» an. Auch Außenminister Rex Tillerson kündigte «härtere Maßnahmen» gegen Pjöngjang an und bezog sich damit offensichtlich auf neue Sanktionen. US-Präsident Donald Trump kritisierte unterdessen China.

Die Führung in Nordkorea drohte den USA mit weiteren Waffentests . Man werde niemals auf Atomwaffen verzichten, sagte Machthaber Kim Jong Un. Das Land hatte am Dienstag erstmals eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet, was als weitere Verschärfung der Krise gewertet wurde. Der Streit um Pjöngjangs Atomprogramm gilt als einer der gefährlichsten Konflikte der Welt. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel immer mehr zugespitzt. Das weithin isolierte Land arbeitet seit Jahren an der Entwicklung von Langstreckenraketen, die auch die USA erreichen können . Als Interkontinentalraketen gelten Raketen mit einer Reichweite von mehr als 5500 Kilometern.

US-Außenminister Tillerson erklärte, der Test Nordkoreas stelle «eine neue Eskalation der Bedrohung für die Vereinigten Staaten, unsere Verbündeten und Partner, die Region und die Welt dar». US-Botschafterin Haley erklärte vor dem UN-Sicherheitsrat, ihr Land sei bereit, in dem Konflikt die «volle Bandbreite» der Möglichkeiten zu nutzen. Das schließe das Militär mit ein. «Wir ziehen es aber vor, nicht in diese Richtung zu gehen.» Russland und China sprachen sich vor dem UN-Sicherheitsrat allerdings gegen neue Sanktionen und für weitere diplomatische Gespräche zur Lösung der Krise aus.

US-Präsident Trump äußerte sich frustriert über Chinas Handelsbeziehungen zu Nordkorea. «Der Handel zwischen China und Nordkorea ist im ersten Quartal um fast 40 Prozent gewachsen. So viel dazu, dass China mit uns zusammenarbeitet - aber wir mussten es auf einen Versuch ankommen lassen!», schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Republikaner setzte in der Krise zuletzt verstärkt auf diplomatischen Druck aus Peking. Die USA gehen davon aus, dass die Regierung von Präsident Xi Jinping großen Einfluss auf Nordkorea hat, auch weil rund 80 Prozent des nordkoreanischen Außenhandels über China laufen.

Nordkorea bezeichnete den Raketentest als «Geschenkpaket» für die USA zu ihrem Unabhängigkeitstag. Kim habe seine Wissenschaftler aufgerufen, «regelmäßig große und kleine Geschenkpakete an die Yankees» zu schicken, berichteten die staatlichen Medien. Das «langwierige Kräftemessen mit den US-Imperialisten» habe seine «Endphase» erreicht. Die ICBM könne einen «großen und schweren Atomsprengkopf» befördern und die USA erreichen.

Das US-Verteidigungsministerium bezweifelte allerdings, dass Nordkorea bereits dazu in der Lage ist, die Rakete mit einem Atomsprengkopf auszustatten. Pentagon-Sprecher Jeff Davis verwies darauf, dass Nordkoreas Fähigkeiten nach wie vor begrenzt seien. Dazu zähle auch, dass das Land erst noch unter Beweis stellen müsse, dass es die Rakete mit einem Atomsprengkopf ausrüsten könne.

Südkoreas Verteidigungsminister Han Min Koo erklärte, das Nachbarland habe bei der Verkleinerung von Sprengköpfen für Raketen Fortschritte erzielt. Er warnte, die Möglichkeit, dass Nordkorea einen weiteren Atomtest unternehme, sei hoch. Er verurteilte den Test als «klaren Verstoß» gegen UN-Resolutionen, die Nordkorea Tests von ballistischen Raketen untersagen.

Nach Darstellung Nordkoreas handelte es sich bei der ICMB um eine Hwasong-14. Pentagon-Sprecher Davis sagte, es habe sich um einen Raketentyp gehandelt, den man zuvor noch nicht gesehen habe. Südkoreas Regierung sprach davon, dass diese vermutlich bei einer normalen Flugbahn eine Reichweite von 7000 bis 8000 Kilometern erreicht habe. Anchorage in Alaska ist 6000 Kilometer von Pjöngjang entfernt, Berlin knapp 8000 Kilometer.

Mitteilung Auswärtiges Amt

Link zu Videos des US-Militärs

Nordkorea hat erstmals eine Rakete des Typs Hwasong-14 getestet. Die zweistufige Rakete hat eine Reichweite von mehr als 5500 Kilometern und gilt daher als Interkontinentalrakete. Sie kann einen Atomsprengkopf tragen. Südkorea hält es für wahrscheinlich, dass die Rakete Ziele in 7000 bis 8000 Kilometern Entfernung erreichen kann. Die Hwasong-14 kann eine Nutzlast von schätzungsweise 300 bis 700 Kilogramm tragen. Sie ist gut 17 Meter lang, hat einen Durchmesser von knapp zwei Metern und wird mit Flüssigtreibstoff angetrieben. Interkontinentalraketen erreichen kurz nach dem Start Geschwindigkeiten bis zu 30 000 Kilometer pro Stunde. Sie verlassen die Erdatmosphäre und fliegen eine ballistische Flugbahn bis zum Wiedereintritt in die Atmosphäre. Die letzte Flugphase bis zum Ziel kann gelenkt oder ungelenkt erfolgen.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 22:51 Uhr