Nationalfeiertag : Nordkorea feiert „Tag der Sonne“ mit Tänzen und Feuerwerk

Zum Nationalfeiertag in Nordkorea hatte Südkorea neue Raketenstarts befürchtet. Doch Waffentests blieben diesmal aus.

Nach einem Dutzend Raketentests in diesem Jahr hat Nordkorea seinen wichtigsten Nationalfeiertag ohne Säbelrasseln gefeiert. Das Staatsfernsehen zeigte am Freitagabend (Ortszeit) zum 110. Geburtstag des „ewigen Präsidenten“ Kim Il Sung eine Massenveranstaltung in der Hauptstadt Pjöngjang. Tausende junger Menschen tanzten demnach auf dem nach dem frühe...

