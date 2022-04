Landtag : Nord-Stream-Stiftung: Urteil zur Auskunftspflicht erwartet

Das Landgericht in Schwerin urteilt am Freitag darüber, ob die maßgeblich von Nord Stream 2 finanzierte Klimastiftung MV Auskunft darüber geben muss, auf welche Art und Weise sie die Fertigstellung der deutsch-russischen Pipeline unterstützt hat. Geklagt hatte eine Tansparenz-Plattform.

Die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will keine detaillierten Auskünfte über den mit der Unterstützung des Baus der Nord-Stream-2-Pipeline beauftragten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb herausgeben. Wie die Richterin des Landgerichts Schwerin in einer ersten Anhörung am Dienstag ausgeführt hatte, ist es ihre Aufgabe, an diesem Freitag darüber zu en...

