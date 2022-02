Politik : Nord-SPD will Klimaneutralität schon 2040 schaffen

Laptops für alle Schüler ab Klasse acht, eine Zusatzmilliarde für den Klimaschutz, Vor-Ort-Hilfskräfte für die Menschen - die Nord-SPD hält sich vor der Landtagswahl mit Zusagen nicht zurück. Spitzenkandidat Losse-Müller sieht dafür genügend Luft im Landeshaushalt.

Die Gesellschaft zusammenhalten und das Land mit kräftigen Zukunftsinvestitionen modernisieren - das hat sich die SPD für die Landtagswahl am 8. Mai auf die Fahnen geschrieben. „Wir haben einen Plan für Schleswig-Holstein“, sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Montag in Kiel bei der Vorstellung des 90-seitigen Programms. Es steht unter dem Mo...

