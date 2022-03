Landtagswahl : Nord-CDU startet mit Merz Wahlkampf in Schleswig-Holstein

Mit prominenter Unterstützung will die Nord-CDU am Freitagabend (18.00 Uhr) in Neumünster den Wahlkampf in Schleswig-Holstein eröffnen. Neben Ministerpräsident Daniel Günther wird dazu in den Holstenhallen auch der Bundesvorsitzende Friedrich Merz erwartet. Nach CDU-Angaben haben sich für die parteiinterne Veranstaltung etwa 370 Mitglieder angemeldet.

Nach einer am 10. März veröffentlichten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.