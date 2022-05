NRW-Landtagswahlen : Niedersachsens CDU-Chef Althusmann gratuliert Wüst

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst nach der Landtagswahl im bevölkerungsstärksten Bundesland gratuliert. „Die CDU in NRW mit Hendrik Wüst an der Spitze ist aus diesem Wahlkampf deutlich als stärkste Kraft hervorgegangen“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister am Sonntag. Damit habe die CDU ebenso wie Wüst einen klaren Regierungsauftrag erhalten.

„Es ist nun an Hendrik Wüst, Gespräche ...

