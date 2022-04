Kirche : Niedersachsen: Zahl der Kirchenaustritte deutlich gestiegen

Die Empörung über das Missbrauchsgutachten in der Erzdiözese München und Freising war groß - auch in Niedersachsen. Drei Monate später zeigt sich: Viele Menschen haben die Kirche verlassen.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist in vielen niedersächsischen Kommunen in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vorjahresvergleich deutlich angestiegen. So traten einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge in Göttingen von Januar bis Ende März in diesem Jahr 342 Menschen aus den Kirchen aus, im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 311. Aust...

