Landesregierung : Niedersachsen richtet Ukraine-Krisenstab ein

Niedersachsens Landesregierung will den Umgang mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in einem Krisenstab bündeln. Das hat eine Regierungssprecherin am Dienstag in Hannover bestätigt. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Demnach soll der Krisenstab die Arbeit der betroffenen Resorts wie Innen-, Wirtschafts- oder Umweltministerium koordinieren.

„Wir müssen uns auf denkbare Risiken vorsorglich vorbereiten. Das muss zwischen allen Ressorts koordiniert werden“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der Zeitung. Zunächst gehe es um die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen, die bei einem längerem Krieg auch in den Arbeitsmarkt integriert werden müssten. Außerdem müssten Kinder un...

