Was passiert nach dem 2. April? : Niedersachsen: Nach den Osterferien keine Maskenpflicht mehr an Schulen

Die Maskenpflicht an Schulen darf nach dem 2. April nur noch in Hotspots aufrecht erhalten werden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ruft zum freiwilligen Maskentragen auf.

Nach den Osterferien gibt es keine Maskenpflicht mehr an Niedersachsens Schulen. Danach jedenfalls sieht es nach jetzigem Stand aus. Während Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die Maskenpflicht an den Grundschulen an diesem Montag aufgehoben hat, wollte er ursprünglich zumindest für die weiterführenden Schulen bis Ende April an der Pflicht zum Ma...

