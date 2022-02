Reaktion auf Ausscheren Bayerns : Niedersachsen hält an Impfpflicht für Pflegekräfte fest

Bayern will die Impfpflicht für Pflegekräfte noch nicht umsetzen, Niedersachsen aber sehrwohl. Es gehe schließlich um den Schutz der besonders verletzlichen Menschen in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Niedersachsen hält an der Einführung der Impfpflicht für Pflegekräfte fest. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Hannover bekräftigt und damit auf das Ausscheren Bayerns reagiert. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag erklärt, er wolle die geplante Impfpflicht für Bedienstete im Gesundheitswesen vorerst nicht umset...

