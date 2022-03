Technische Probleme am Flughafen Heathrow : Niedersachsen: Delegation um Weil muss vorzeitig aus Schottland abreisen

Eine Delegation um Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wurde von Flugstornierungen überrascht. Das Programm in Schottland musste abgebrochen werden.

Eine hochrangig besetzte und rund 80-köpfige Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft um Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist am Donnerstag aufgrund technischer Probleme am Flughafen London Heathrow in Schottland gestrandet. Termin an Uni Glasgow musste ausfallen Eigentlich wollten Weil sowie Europaministerin Birgit Honé, Landt...

