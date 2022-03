Bund-Länder-Schalte : Niedersachsen bekräftigt Unmut über Auslaufen der Corona-Regeln

Corona, Ukraine-Krieg und Energiepreise: Das waren die Themen der Ministerpräsidentenkonferenz. Niedersachsen kam mit großem Unmut aus der Runde.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat seine Kritik am geplanten Wegfall beinahe alle Corona-Schutzmaßnahmen zum 20. März in der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag noch einmal bekräftigt. „Ich habe darauf hingewiesen, dass die Länder mit diesem rechtlichen Rahmen zukünftig viele Möglichkeiten einer effektiven Pandemiebekämpfung nicht...

