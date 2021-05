Nach Brexit : Neues Flaggschiff soll für Großbritannien werben

Messen, Gipfeltreffen und diplomatische Gespräche sollen auf dem Nachfolge-Schiff der königlichen Jacht „Britannia“ stattfinden. Kostenpunkt: rund 200 Millionen Pfund (233 Mio Euro).

London | Als sichtbares Zeichen des Brexits soll in Zukunft ein neues Flaggschiff das Vereinigte Königreich auf den Weltmeeren repräsentieren. Das Schiff tritt die Nachfolge der königlichen Jacht „Britannia“ an, die 1997 außer Dienst gestellt wurde und seither in Schottland als Museum vor Anker liegt. Mit dem Bau des neuen Schiffs soll 2022 begonnen werden....

