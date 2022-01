Parteien : Neuer Grünen-Chef Nouripour: „Geschlossenheit ist das Gebot”

Die Grünen haben die Nachfolger von Annalena Baerbock und Robert Habeck als Parteichefs gekürt. Die neue Führung pocht in der neuen Rolle als Regierungspartei auf Geschlossenheit.

Der designierte neue Grünen-Chef Omid Nouripour hat bekräftigt, dass die neue Parteispitze sich eng mit den Grünen-Ministern in der Ampel-Regierung Deutschlands abstimmen will. „Geschlossenheit ist natürlich das Gebot, gerade in der Regierung”, sagte Nouripour am Samstagabend dem „heute journal” des ZDF. „Wir werden einhellig miteinander sein. Es wird...

