Schwere Ausschreitungen : Neue Zusammenstöße in Hongkong - Wasserwerfer auf der Straße

Fast zwei Wochen bleibt es friedlich auf Hongkongs Straßen. Doch am Wochenende kommt es erneut zu schweren Ausschreitungen.

von dpa

25. August 2019, 12:55 Uhr

In Hongkong ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Protestlern gekommen. Die Beamten feuerten am Sonntag Tränengas, um gegen Demonstranten vorzugehen, die nach einem zunächst friedlichen Marsch eine Straße blockierten. Protestler warfen mit Steinen und Molotow-Cocktails auf die Polizisten.

Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete, setzte die Polizei erstmals bei den seit mehr als zwei Monaten andauernden Protesten auch Wasserwerfer ein, mit denen demnach zunächst aber nur Barrikaden von der Straße gespült wurden.

Bereits am Samstag war es zu Gewalt auf den Straßen gekommen. Es waren die ersten Ausschreitungen, seit es vor zwei Wochen am Flughafen der Stadt zu schweren Zusammenstößen gekommen war. Seitdem entwickelte sich der Protest in eine friedlichere Richtung. Erst am Freitag beteiligten sich Zehntausende an einer Lichterkette durch die Stadt. Protestler zeigten dabei auch die Flaggen Deutschlands und anderer Länder, um sich für die internationale Unterstützung zu bedanken.