Schleswig-Holstein : Neue Mitglieder in der SPD: „Ich bin eine Minderheit“

Zurzeit kommen Hunderte neue Mitglieder in die SPD, vermutlich um gegen die GroKo zu stimmen – bei Stefan Gercken ist das anders.

von Kay Müller

13. Februar 2018, 09:34 Uhr

Am 24. September 2017, kurz nach 18 Uhr, schaltet Stefan Gercken den Fernseher in seiner Wohnung in Itzehoe aus. „Ich war geschockt, weil ich so ein Ergebnis für die SPD bei der Bundestagswahl nicht erwartet hatte – das konnte ich einfach nicht länger mit ansehen.“

Nun, über vier Monate später, sitzt Gercken wieder vor dem Fernseher und schaut sich an, wie die SPD-Führung trotz des historisch schlechten Wahlergebnisses in eine gemeinsame Bundesregierung mit der CDU strebt. Gercken ist mit viel Herzblut dabei, denn seit ein paar Tagen ist er ganz offiziell Teil der SPD. „Ich werde bei der Mitgliederbefragung für eine Große Koalition stimmen“, sagt der 33-Jährige, der altersgemäß sogar noch zu den Jungsozialisten (Jusos) gehören könnte, die gerade eine große Kampagne gegen die Große Koalition führen. Sie werben für den Eintritt in die SPD – offenbar mit Erfolg.

Allein im schleswig-holsteinischen Landesverband sind seit Januar über 800 neue Mitglieder dazugekommen – bundesweit sind es sogar 24 339. „Ich bin da mit meiner Meinung bestimmt eine Minderheit“, sagt Stefan Gercken, der schon deswegen mit den Jusos gerade nichts am Hut hat. Vor allem deren Werbestrategie „Einen Zehner gegen die Groko“ lehnt er ab. Damit sprechen die Jusos explizit Leute an, die nur zwei Monate den Mitgliedsbeitrag von fünf Euro zahlen, und danach der SPD wieder den Rücken kehren wollen.

„Ich glaube nicht, dass das der Partei hilft. Da kommen Leute, die wollen gar nicht in die SPD, die wollen nur etwas verhindern“, sagt der frisch gebackene Familienvater. Er hingegen will sich engagieren, auch in der Kommunalpolitik in Itzehoe. Politisch interessiert sei er schon immer gewesen, erzählt Gercken. „Ich stand auch schon immer der SPD nahe, aber erst nach der verlorenen Wahl habe ich mir gesagt: ,Jetzt erst recht.‘“

Gercken macht keinen Hehl daraus, dass er ein Anhänger von Martin Schulz ist – obwohl der auch Fehler gemacht habe. Schulz habe sich schwer getan mit der Groko, dann aber doch eine Menge in den Verhandlungen herausgeholt. Das komme in den Medien oft zu kurz, meint Gercken – etwa wenn es um den Familiennachzug von Flüchtlingen geht. „Ich war selbst in der Flüchtlingshilfe tätig. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Vater seine Angehörigen aus Kriegsgebieten nicht nach Deutschland nachholen kann. Deswegen finde ich die Härtefallregelung genau richtig – und die hat die SPD ausgehandelt.“ Ähnlich sieht das der Bauleiter bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen. „Da haben wir einen guten ersten Schritt erzielt.“

Daran ändert auch Schulz’ Rückzug nichts. Für Gercken war er eine große Hoffnung für die Zukunft der Sozialdemokratie. „Es ist schade, dass er geht. Wir verlieren einen richtig großen Politiker.“ Zwar könne er verstehen wie Sigmar Gabriel um sein Amt als Außenminister gekämpft habe – aber die Art und Weise, wie er es auch über die Medien getan hat, das findet er „kleinkindhaft“.

Angst hat Gercken, dass seine Partei den Koalitionsvertrag ablehnt und es dann zu Neuwahlen kommt. „Das würde Chaos bedeuten“, sagt Gercken, der fürchtet, dass die AfD dann weiter an Stimmen gewinnen würde. Die SPD-Mitglieder hätten eine besondere Verantwortung. „Die Mitgliederbefragung finde ich sehr demokratisch, die Union macht es sich da zu leicht, wenn sie nur einen Parteitag entscheiden lässt“

Und dann? Wie soll es weiter gehen mit der SPD? Gercken wiegt den Kopf hin und her. Natürlich weiß auch er, dass die Sozialdemokraten nach den vergangenen beiden Grokos bei Bundestagswahlen verloren haben – obwohl die Partei einige Ziele durchgesetzt hat. „Ich habe auch kein Patentrezept“, sagt Gercken. Man müsse noch mehr für die eigenen Themen werben – und vor allem die Personalquerelen beenden. „Die SPD hat noch viel Arbeit vor sich.“ Nach zwei Jahren Groko solle die Partei Bilanz ziehen und dann weiter schauen, meint Gercken.

Und in dreieinhalb Jahren wird er wohl wieder vor dem Fernseher sitzen und die Hochrechnungen betrachten. Stefan Gercken hofft vor allem eins: dass er dann nicht wieder abschalten muss.