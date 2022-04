Politik : Neue Ministerin gefunden

Das ging schnell! Am Montag erst hatte die Familienministerin von Deutschland erklärt, dass sie ihr Amt niederlegen wird. Und schon am Donnerstag wurde bekannt, wer die neue Familienministerin wird. Ihr Name ist Lisa Paus und sie ist eine Politikerin der Partei die Grünen.

Das Familienministerium kümmert sich um vieles, was mit Familien, Kindern und Jugendlichen, alten Menschen und Frauen zu tun hat. Zum Beispiel setzt es sich dafür ein, dass Familien mit Kindern Geld vom Staat bekommen oder dass Kinder gut betreut werden können, wenn die Eltern arbeiten gehen. Lisa Paus arbeitet schon sehr lange als Politikerin in Berli...

