Pandemie : Neue Massentests in Shanghai - Lockdown dauert an

Die Null-Covid-Strategie Chinas hat drastische Folgen für die Bevölkerung der Hafenstadt Shanghai. Obwohl der Lockdown auslaufen sollte, werden Ausgangssperren vielerorts wohl beibehalten.

In der schlimmsten Corona-Welle in China seit zwei Jahren sind in der schwer betroffenen Hafenstadt Shanghai am Montag noch einmal alle 26 Millionen Einwohner auf Corona getestet worden. Die Gesundheitskommission meldete landesweit erneut mehr als 13.000 Neuinfektionen, die meisten allerdings asymptomatisch. Die jüngste Zahl vom Sonntag war nur etwas n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.