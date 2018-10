Ein Rechtsrock-Konzert im thüringischen Magdala bei Jena darf an diesem Wochenende weitgehend plangemäß stattfinden. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht lehnte fast alle von den Behörden genannten Auflagen ab.

von dpa

05. Oktober 2018, 15:44 Uhr

Demnach dürfen auch umstrittene Musikgruppen auftreten und alkoholische Getränke ausgeschenkt werden.

Das Oberverwaltungsgericht bestätigte mit seinem Beschluss eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar. Die Richter begründeten dies vor allem damit, dass in der Kürze der Zeit keine genaue Prüfung der konkreten Gefahren mehr möglich sei. Dafür machte das Gericht in erster Linie das kurzfristige Handeln der Behörden verantwortlich. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts kann nicht mehr angefochten werden.

Thüringens Innenminister Georg Maier reagierte mit Unverständnis. «Das Argument, dass es zu wenig Zeit gab, die Auflagen zu prüfen, akzeptiere ich nicht», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Zu dem zweitägigen Konzert, das am Freitagabend in der Kleinstadt starten sollte, werden Tausende Neonazis erwartet.