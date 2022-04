Landesregierung : NDR: 20.000 Euro pro Jahr an Partnerschaftsverein

Der von Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) 2018 gegründete Verein Deutsch-Russische Partnerschaft MV hat nach einem Bericht des NDR jährlich 20.000 Euro von der Nord Stream 2 AG erhalten. Dies habe die Geschäftsführerin des Vereins, Madeleine Block, bestätigt, berichtete der Sender am Montag. Der Verein war gegründet worden, um Begegnungen zwischen Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern und Russland zu fördern. Am Montagabend war in dem Verein niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

CDU-Generalsekretär Daniel Peters sagte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.