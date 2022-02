Krieg in der Ukraine : Nato will Überschwappen des Ukraine-Kriegs verhindern

Die Nato-Staaten wollen ihre Verbündeten und ihr Gebiet beschützen und verteidigen, sagt Generalsekretär Stoltenberg. Doch es bleibt nicht nur bei Worten.

Mit dem Verlegen ihrer schnellen Einsatztruppe NRF in den Osten des Bündnisgebietes will die Nato nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg ein „Überschwappen“ des Krieges in der Ukraine verhindern. Die Nato tue dies nicht, um den Konflikt zu provozieren, „sondern um ihn zu verhindern und sicherzustellen, dass Russland ganz klar versteht, dass ...

