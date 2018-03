Giftangriff auf Ex-Doppelagenten : Nato kündigt nach Anschlag auf Sergej Skripal Reaktion an

Der Nervengiftanschlag auf Skripal und seine Tochter beschäftigt auch das Militärbündnis. Jetzt drohen Gegenmaßnahmen.

27. März 2018, 14:48 Uhr

Brüssel | Die Nato hat eine eigene Reaktion auf den Nervengiftanschlag im englischen Salisbury angekündigt. Das Militärbündnis setzte am Dienstagmittag zu den geplanten Maßnahmen eine Pressekonferenz von Generalsekretär Jens Stoltenberg an. Sie solle um 15.30 Uhr im Hauptquartier in Brüssel stattfinden, hieß es.

Zur Art der geplanten Gegenmaßnahmen gab es zunächst keine Angaben. Theoretisch könnte das Bündnis zum Beispiel dafür sorgen, dass Diplomaten aus der russischen Nato-Vertretung die Akkreditierung entzogen wird.

Bei dem Anschlag in Salisbury waren Anfang März der frühere Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia schwer vergiftet worden. Die Täter nutzten dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand den in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok. Russland streitet jegliche Verantwortung für den Anschlag ab.

Als Reaktion auf den Giftanschlag hatte die Bundesregierung zuvor angekündigt, vier russische Diplomaten müssten Deutschland innerhalb von sieben Tagen verlassen. Auch 14 andere EU-Staaten haben russische Diplomaten zur Ausreise aufgefordert.