Russische Invasion : Nato: Bis zu 15.000 getötete russische Soldaten

Der Krieg gegen die Ukraine kostet viele russische Soldaten ihr Leben - laut Nato sind es wesentlich mehr als in vergangenen Konflikten.

Nach Einschätzung der Nato sind in der Ukraine bislang zwischen 7000 und 15.000 russische Soldaten getötet worden. Grundlage der Zahlen seien Angaben der Ukrainer, in Russland verbreitete Informationen sowie nachrichtendienstliche Erkenntnisse, sagte ein ranghoher Militär, der anonym bleiben möchte, am Mittwoch. Auf jeden getöteten Soldaten könnten zu...

