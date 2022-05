CDU-Chef : Nach Ukraine-Reise: Merz bei NRW-Wahlkampfterminen erwartet

CDU-Chef Friedrich Merz wird nach seinem Besuch in der Ukraine am Mittwoch zu mehreren vorgesehenen Wahlkampfterminen in Nordrhein-Westfalen erwartet. Das bestätigte die CDU-Zentrale in Berlin auf Anfrage. Angekündigt waren für den Nachmittag und Abend Veranstaltungen in Bad Salzuflen, Paderborn und Brilon.

Merz war am Dienstag nach Kiew gereist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.