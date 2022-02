Projekt : Nach rassistischer Gewalt - Türkei siedelt Syrer um

3,7 Millionen Syrer leben in der Türkei. Die Stimmung gegen Flüchtlinge ist aufgeheizt. Im August wurden Menschen, ihre Geschäfte und Häuser angegriffen. Nun startet die Regierung ein Projekt.

Nach den rassistischen Übergriffen in Ankara hat die türkische Regierung dort ein Projekt zur Umsiedlung von Syrern begonnen. Im Rahmen des Programms sollten Menschen aus Regionen, in denen viele syrische Staatsbürger lebten, in andere Landesteile umziehen, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi (DHA). Im August wurden ...

