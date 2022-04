Rostock : Nach Planungsstopp: Backhaus informiert Kabinett über Buga

Nach dem Stopp der bisherigen Planungen für die Bundesgartenschau 2025 in Rostock hat Umweltminister Till Backhaus (SPD) die Landesregierung über den aktuellen Stand informiert. Das Kabinett habe ihn gebeten, unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag. Dazu gehöre die Einberufung einer Sondersitzung der Interministeriellen Arbeitsgruppe Buga. Die Sitzung hatte Backhaus bereits am Freitag nach Bekanntwerden des Planungsstopps angekündigt. Die Terminabstimmung hierzu laufe.

In der Sitzung soll es hauptsächlich um die Grundsatzfrage gehen, ob es eine Buga 2025 in Rostock geben werde, sagte die Sprecherin. Zudem stehe die Frage im Raum, ob die geplanten Baumaßnahmen, die von der Landesregierung mit Fördermitteln in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro mitfinanziert würden, bis dahin auch umgesetzt werden können. Da das Ende ei...

