Schule : Nach Osterferien: Schule beginnt wieder ohne Maskenpflicht

Der Schulalltag in den kommenden Wochen soll in Niedersachsen wieder ohne Masken möglich sein. Für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler beginnt am Mittwoch eine Testphase.

Für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.