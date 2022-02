Konflikte : Nach Anschlägen in Indien - 38 Menschen zum Tode verurteilt

20 Bomben in 70 Minuten: Bei einer Serie von Bombenanschlägen im Jahr 2008 tötete die Gruppe Indian Mujahideen 56 Menschen. Für ihre Taten müssen die Islamisten nun mit dem Leben zahlen.

Ein Gericht in Indien hat 38 Menschen im Zusammenhang mit einer Serie von Bombenanschlägen im Jahr 2008 zum Tode verurteilt. Elf weitere Menschen wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, sagte Staatsanwalt Amit Patil Reportern. Dies ist das erste Mal in Indien, dass so viele Menschen in einem Fall zum Tode verurteilt wurden. Die Verurteilten können bei...

