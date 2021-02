Nach Protesten gegen Putsch : Myanmars Militär verspricht „disziplinierte Demokratie“

Myanmar steht nach dem Putsch vor der Rückkehr zu einer Militärdiktatur. Immer mehr Bürger gehen dagegen auf die Straße. Nun äußert sich der neue starke Mann.

Naypyidaw | Nach der Machtübernahme des Militärs in Myanmar will die Junta nach eigenen Angaben „eine echte und disziplinierte Demokratie aufbauen“. „Es wird keine Änderungen in der Außenpolitik, Regierungspolitik und Wirtschaftspolitik des Landes geben, während...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.