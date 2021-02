Lage in Myanmar spitzt sich zu : Myanmar: Zentrale von Aung San Suu Kyis Partei verwüstet

Der Widerstand gegen die Militärjunta in Myanmar geht unvermindert weiter - aber jetzt reagiert die Polizei. Es wird geschossen, es gibt Verletzte. Auch die Zentrale von Aung San Suu Kyis Partie wurde jetzt zerstört. Aber wird das die Demonstranten aufhalten?

Naypyidaw | Bei den Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar geht die Polizei mit zunehmender Härte gegen die Demonstranten vor. Am Dienstag setzten Sicherheitskräfte erstmals Gummigeschosse und Wasserwerfer ein, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.