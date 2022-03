Politik : Mutter reist mit Sohn zum IS: Lange Haft gefordert

Angeblich wollte eine Bad Oldesloerin mit ihrem Sohn 2016 nur zu ihrem Mann nach Syrien. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft schloss sie sich jedoch dem Islamischen Staat an und ließ zu, dass der Jugendliche bei Kämpfen starb. Das soll jetzt Konsequenzen haben.

Die deutsche Mutter eines bei Kämpfen in Syrien getöteten Jugendlichen soll nach dem Willen der Bundesanwaltschaft für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Die 44-Jährige aus Bad Oldesloe habe sich in zwei Fällen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gemacht, erklärten die Vertreter der Anklage am Mittwoch vor dem Ha...

