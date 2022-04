Prozess : Mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Syrien vor Gericht

Am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat am Mittwoch ein Prozess gegen eine 38 Jahre alte mutmaßliche IS-Rückkehrerin begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft der Deutsch-Iranerin vor, im Sommer 2014 nach Syrien ausgereist zu sein und sich dort dem Islamischen Staat (IS) und einer weiblichen Kampfeinheit der Terrormiliz angeschlossen zu haben. Die Anklage lautet auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland.

Mit ihrer damals dreijährigen Tochter und ihrem knapp ein Jahr alten Sohn soll sie ihrem Ehemann ins IS-Gebiet gefolgt sein. Der umgangsberechtigte Vater ihrer Tochter war nach Angaben der Bundesanwaltschaft nicht mit der Mitnahme seines Kindes einverstanden. Damit machte sie sich laut Anklage auch der schweren Entziehung Minderjähriger sowie der Verle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.