„Weg der Täuschung“ : Moskauer Gericht spricht Kremlgegner Nawalny schuldig

Ein Moskau Gericht hat den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen.

In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren sprach die Richterin den bekanntesten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin, Alexej Nawalny, unter anderem wegen Betrugs in besonders großem Umfang für schuldig. Das meldete die Agentur Interfax am Dienstag aus der Verhandlung. Nawalny habe sich auf dem „Weg der Täuschung und des Missbrauchs von V...

