Kriegsfolgen : Moldaus Premierministerin wirbt um Unterstützung

Gut 395.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in das kleine Nachbarland Moldau gekommen - 100.000 davon dauerhaft. Eine Konferenz in Berlin soll bei den aus dem Krieg entstandenen Problemen helfen.

Die Premierministerin der Republik Moldau, Natalia Gavrilița, hat um breite Unterstützung bei der Bewältigung der Krisen im Zusammenhang mit dem russischen Krieg in der Ukraine geworben. Die Zukunft ihres Landes liege in einem starken, vereinten Europa als Teil einer freien Welt, sagte sie am Montagabend beim Europa-Forum der CDU-nahen Konrad-Adenauer...

