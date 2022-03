Krisenhilfe : Mittlerweile 430 Flüchtlingskinder aus Ukraine in Schulen

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden mittlerweile 430 ukrainische Flüchtlingskinder betreut. Der Trend gehe klar nach oben, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) nach der jüngsten Sitzung des Krisenstabs der Landesregierung am Montag. Die Zahlen stammen demnach vom Landesschulrat. Anfang vergangener Woche hatte die gemeldete Zahl bei 138 Kindern gelegen.

Von den rund 10.800 Betten, die Land und Kommunen für Geflüchtete bereitstellen, waren Pegel zufolge Stand Sonntag 6050 belegt. Am Wochenende habe es keine weiteren Zuweisungen vonseiten des Bundes gegeben, da der Nordosten bereits über den Königsteiner Schlüssel hinaus Menschen aufgenommen habe. Mit dem Königsteiner Schlüssel wird auf Basis von Bevölk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.