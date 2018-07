Höhlendrama in Thailand : Mitschüler hoffen auf Nachricht von geretteten Fußballern

Klassenkameraden der lange in einer Höhle eingeschlossenen thailändischen Fußballspieler hoffen auf ein baldiges Wiedersehen mit ihren Freunden.

von dpa

09. Juli 2018, 13:09 Uhr

«Wir werden gemeinsam gegrilltes Schweinefleisch essen», sagte Pansa Sompienjai (15). Er freue sich darauf, wieder mit seinen Freunden Fußball zu spielen. «Sie sollen sich außerdem beeilen, denn wir haben sehr viele Hausaufgaben», fügte er hinzu.

Sechs der vermissten Jungen besuchen die Mae-Sai-Prasitsart-Schule. Ob die vier am Sonntag geretteten Jugendlichen zu ihren Schülern gehören, konnte die Schulverwaltung nicht sagen. Die Behörden gaben bislang keine Namen bekannt.

«Ich freue mich für die Jungen, die gestern rausgekommen sind», sagte der 14 Jahre alte Warangchit Kankaew. Er sei selbst vier Mal in der Höhle gewesen, fügte er hinzu. Dabei sei er weiter vorgedrungen als bis zu jener Felskammer, in der die zwölf Jungen und ihr Trainer seit dem 23. Juni festsaßen. «Es war superdunkel, aber ich hatte keine Angst, weil ich mit vielen Leuten dort war», sagte Warangchit. Die Wege in der Höhle seien sehr verworren. Es sei aufregend gewesen, aber er sei sich nicht sicher, ob er sich noch einmal hineinwagen werde.