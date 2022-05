Rendsburg-Eckernförde : Mitglied eines Wahlvorstandes stirbt in Wahllokal

Trauriger Vorfall bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Ein Mitglied des Wahlvorstands ist am Sonntag im Wahllokal in Eckernförde gestorben. „Es ist tragisch, einen solchen Fall haben wir noch nicht gehabt“, sagte der stellvertretende Landeswahlleiter, Maik Petersen, am Sonntag in Kiel. Die Todesursache und des Alter des Mannes waren der Landeswahlleitung nicht bekannt. Die Wahl wurde vor Ort nach dem Todesfall für eine Stunde unterbrochen.

