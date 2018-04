Nach Umweltskandal in der Schlei : Mit Kommentar: Wie Robert Habeck Plastik höher besteuern will

Forschung statt Fiskus Ein Kommentar von Matthias Kirsch Eine Steuer auf Wegwerf-Plastik? Das klingt erst einmal wenig effektiv – dann ist die eingeschweißte Gurke eben fünf Cent teuer, gekauft wird sie wohl trotzdem. Immerhin hätte der Staat etwas vom grassierenden Verpackungs-Wahnsinn – der am Gemüseregal, aber auch bei etwa in gigantische Plastikboxen eingeschweißten USB-Sticks seine sichtbarsten Auswüchse hat. Anders als bei den Plastiktüten, die in einigen Supermärkten schlicht aus dem Regal verschwanden, hat der Kunde bei der Gurke aber keine große Wahl. Und das eigentliche Problem löst die Steuer nicht. Es ist vielleicht eine etwas romantische Vorstellung, aber wie wäre es, wenn statt einer Steuer eine Abgabe auf Einweg-Plastik erhoben wird. Die würde komplett in die Erforschung besserer Verwertungsmethoden fließen, die unser ineffizientes Mülltrenn-System ersetzen, und in die Entwicklung alternativer Materialien – mit der Vorgabe, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nur noch solche einzusetzen. So gäbe es immerhin einen Nutzen aus der höheren Verbraucher-Belastung – die sonst angesichts der Verschmutzung in anderen Teilen der Welt und Mikroplastik in allen möglichen Kosmetikprodukten sowieso eher Symbolcharakter hätte.